20 milioni di dollari per quest'auto nuova, è un record

Un'auto nuova venduta a 20 milioni di dollari, non era mai successo
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
La Gordon Murray S1 LM è stata aggiudicata per una cifra incredibile e mai raggiunta prima per un'automobile che non fosse storicadi Redazione Drive Up
© Ufficio Stampa
Siamo fin troppo abituati a leggere di prezzi record raggiunti a un'asta di automobili. Ogni anno sembra destinato a superare il primato del precedente perché - bisogna ammetterlo - il mercato delle storiche sta vivendo il suo periodo più felice e ricco. In tutti i sensi. Fa dunque notizia e suscita un certo effetto sapere che una vettura nuova, mai utilizzata prima, è stata aggiudicata per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di dollari.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Un record
Si tratta dell'automobile non storica più costosa - venduta senza scopi di beneficenza - di sempre. Parliamo della Gordon Murray S1 LM, aviotrasportata sopra Las Vegas (durante il GP) da un elicottero. Un arrivo teatrale che non ha fatto altro che attirare ancora maggiori attenzioni sul primo dei 5 modelli previsti. Ogni modello riceve una messa a punto specifica - su disposizione del cliente - da parte di Gordon Murray e del collaudatore Dario Franchitti. Questo fattore contribuisce in maniera determinante all'incremento di valore.
V12, aspirata, manuale
Non è soltanto una questione di esclusività però. La S1 LM è una super sportiva progettata per gli appassionati di guida da un appassionati di guida. Ispirata alla McLaren F1, è equipaggiata con un motore 4.3 litri Cosworth V12 aspirato - che arriva fino a 12 mila giri - con cambio manuale a sei marce. Capite bene che anche la dotazione tecnica è di prim'ordine. La potenza è di 700 CV su di un peso di soli 957 kg. Un sogno per tutti gli appassionati, una possibilità per 5 persone.