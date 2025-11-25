20 milioni di dollari per quest'auto nuova, è un record

Un record

Si tratta dell'automobile non storica più costosa - venduta senza scopi di beneficenza - di sempre. Parliamo della Gordon Murray S1 LM, aviotrasportata sopra Las Vegas (durante il GP) da un elicottero. Un arrivo teatrale che non ha fatto altro che attirare ancora maggiori attenzioni sul primo dei 5 modelli previsti. Ogni modello riceve una messa a punto specifica - su disposizione del cliente - da parte di Gordon Murray e del collaudatore Dario Franchitti. Questo fattore contribuisce in maniera determinante all'incremento di valore.

V12, aspirata, manuale

Non è soltanto una questione di esclusività però. La S1 LM è una super sportiva progettata per gli appassionati di guida da un appassionati di guida. Ispirata alla McLaren F1, è equipaggiata con un motore 4.3 litri Cosworth V12 aspirato - che arriva fino a 12 mila giri - con cambio manuale a sei marce. Capite bene che anche la dotazione tecnica è di prim'ordine. La potenza è di 700 CV su di un peso di soli 957 kg. Un sogno per tutti gli appassionati, una possibilità per 5 persone.