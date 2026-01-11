Slittino, Italia terza staffetta nella Coppa del Mondo a Winterberg

Azzurri sul podio nella staffetta di Coppa del Mondo di slittino. Italia terza, alle spalle di Germania e Austria, nella prova a squadra di Winterberg, in Germania, con il team composto da Verena Hofer, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Dominik Fischnaller, Andrea Vötter e Marion Oberhofer.
Germania prima in 3'12″106, precedendo di 0″623 l'Austria, con l'Italia terza a 0″728, sul podio davanti a Stati Uniti (+1″183) e la Lettonia (+1″544). Secondo podio stagionale nella specialità dopo la vittoria di Park City a metà dicembre. Duplice terzo posto per gli azzurri dopo quello di sabato di Verena Hofer nel singolo femminile sabato. Quarti, nel doppio, Nagler e Malleier, quinto Fischnaller nel singolo. Prossimo weekend sesta tappa stagionale a Oberhof, sempre in Germania.