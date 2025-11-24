Questa hypercar elettrica è giapponese e costa 3 milioni di euro

Se pensavate che il "tormentone" delle hypercar elettriche fosse ormai finito, vi sorprenderà sapere che dal Giappone sta per arrivare l'ennesima di questo tipo. Il suo nome è Aspark Owl Roadster e per sorprendere punta tutto sulle prestazioni. Non che sia una novità: per cercare di far colpo e attirare su di sé l'attenzione, le iper-elettriche scelgono l'estremizzazione - anche in termini di esclusività - per raccogliere consenso. Questa strategia, però non sempre ripaga.