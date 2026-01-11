Sci, slalom Adelboden: successo del francese Rassat, Vinatzer 17esimo

Lo slalom speciale di cdm di Adelboden è stato vinto dal francese Paco Rassat in 1.52.22: per lui, a 27 anni, e rivelazione della stagione, e' il secondo successo in carriera dopo quello di Gurgl che gli vale anche il primato nella classifica di disciplina. Con lui sul podio i norvegesi Atle Lie Mcgrath in 1.51.40 ed Henrik Kristoffersen in 1.41.42. Niente di particolarmente buono per l'Italia in questo slalom. In classifica ci sono infatti Alex Vinatzer in 1.53.15, Tobias Kastlunger 27/o in 1.54.50 e - primi punti di coppa per lui - Corrado Barbera 28/o ed ultimo in 1.55.95. La coppa del mondo uomini resta in Svizzera e passa nella vicina Wengen, sotto il massiccio dello Jungfrau ed ai piedi della mitica parete nord dell'Eiger. Venerdi' prossimo superG e sabato la classica discesa del Lauberhorn,la piu' lunga del mondo, per chiudere domenica ancora con uno slalom speciale.