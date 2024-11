“The Dacia Sandriders”: obiettivo Dakar 2025

Puntare alla vittoria alla Dakar rappresenta una grande opportunità di comunicazione ma anche un ottimo banco di prova per soluzioni tecniche e tecnologiche che, in un prossimo futuro, potrebbero esser riversate nella normale produzione di serie. Dacia ha scelto di raccogliere la sfida della Dakar perché con essa condivide diversi dei propri valori di brand: in primis la sua innata vocazione all’outdoor (rappresentata benissimo da prodotti di serie in linea con questo spirito e guidati idealmente dal nuovo Duster), la robustezza e l’affidabilità, la sua vocazione per l’essenziale, la concretezza, ma anche il suo essere moderno, accattivante e infine, ma non per importanza, l’approccio eco-smartche punta a proporre soluzioni sostenibili e intelligenti, in gara come nella vita di tutti i giorni. DACIA ha infatti l’ambizione di diventare leader nelle soluzioni a basso contenuto di carbonio offerte però a prezzi accessibili, come i carburanti sostenibili.