Zhang salta la prima dell'Inter contro il Monza: il presidente non sarà a San Siro

VERSO INTER-MONZA

Il numero uno nerazzurro rientrerà a Milano solo nei prossimi giorni

© ansa Il presidente dell'Inter Steven Zhang non sarà questa sera a San Siro per il debutto stagionale dei nerazzurri contro il Monza: il numero uno interista si trova infatti fuori Milano e farà rientro in città solo nei prossimi giorni. A seguire la prima casalinga della squadra di Simone Inzaghi, dunque, solo il gruppo dirigenziale, questo sì al completo, con Beppe Marotta e Piero Ausilio che per qualche ora almeno si concentreranno sul campo, tralasciando momentaneamente le delicate questioni di mercato che ancora stanno affrontando. Per chiudere una delle sessioni di mercato più complicate e sorprendenti della recente storia nerazzurra manca ancora un innesto in difesa, il centrale chiesto espressamente da Inzaghi. Questo, ovviamente, al netto di altre eventuali cessioni: solo l'uscita di Correa, ad esempio, potrebbe infatti riaprire il capitolo attaccanti al momento chiuso con l'arrivo di Arnautovic.

Dopo un'estate decisamente travagliata, San Siro sarà comunque una volta ancora esaurito. La risposta del pubblico nerazzurro è stata nuovamente encomiabile e lo stadio non mancherà di far sentire tutto il proprio sostegno alla squadra, in attesa che sul fronte mercato si definiscano le ultime operazioni necessarie per completare la rosa a disposizione di Inzaghi.