"L'Inter sta crescendo e vuole migliorare ancora di più anche con un nuovo San Siro". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Steven Zhang, durante il convegno 'Does Financial Fair Play Matter' all'Università Bocconi. "Diritti tv? I ricavi da diritti tv possono crescere ancora, ma serve una maggiore attenzione ai mercati internazionali, come Usa e Cina. Suning è l'unico broadacaster in Cina per il calcio ma a volte è difficile mandare in onda certe partite, magari alle tre di notte, che vengono così viste da pochissimi spettatori", ha proseguito Zhang. "Dobbiamo imparare, come club, dalle società di Premier League, che sanno come migliorare le loro risorse. Migliorando il nostro sistema, possiamo attrarre giocatori ancora più importanti e rendere ancora più competitivo il campionato italiano", ha concluso.