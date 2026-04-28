Caso Aia, il ricorso di Zappi al Coni: "Fiducia nella giustizia, solidale con Rocchi e Gervasoni"

Quanto al caso arbitri Zappi sottolinea di aver "mandato un messaggio a Rocchi e Gervasoni, sono vicino e solidale con loro". "Appena ho ricevuto la segnalazione che ci fosse qualcosa ho informato gli organi competenti. Io sono inibito ma c'è un aspetto umano. L'indagine è in corso, mi auguro si risolva in fretta. Credo che a volte questa volontà di descrivere il mondo arbitrale come dilaniato sia per interessi estranei al mondo arbitrale stesso, ma non sono convinto corrisponda alla realtà", ha aggiunto Zappi.