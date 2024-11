ZAMBROTTA: "MILAN ANCORA IN CORSA PER LO SCUDETTO, MA SERVE CONTINUITÀ"

Gianluca Zambrotta crede ancora nella rimonta del Milan. L'ex calciatore rossonero ha commentato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport la stagione della squadra di Paulo Fonseca in vista della sfida con la Juventus: "Se mi sono dato una spiegazione sul motivo per il quale il Milan è così indietro in campionato? Continuità. Una squadra che deve lottare per lo scudetto occorre che sia più costante e deve saper vincere anche le partite 'sporche'. Non vedo colpevoli singoli, ma colpe collettive, a partire dalla fase difensiva. Ora direi che un po' la quadra l'hanno trovata.Se il Milan può lottare ancora per lo scudetto? Assolutamente sì, quelle sei sono ancora lì, e c'è quella partita in meno... Dove possono arrivare Milan e Juventus in Champions? Superare la fase-campionato è il minimo sindacale, visto il valore delle due rose. Magari anche nelle prime otto, perché no".