Waldemar Victorino è morto: aveva ispirato Holly e Benji

Addio a Waldemar Victorino, ex attaccante uruguagio, noto anche in Italia per aver vestito la maglia del Cagliari nella stagione 1982-1983. Victorino, 71 anni, era ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo un tentativo di suicidio ma i medici non sono riusciti a salvarlo. Victorino aveva ispirato un personaggio nella famosa serie Holly e Benji. Vittorioso di una Copa Libertadores nel 1980, e di una Coppa Intercontinentale nella stagione successiva sempre con il Nacional, il classe 1952 aveva raggiunto poi il Bel paese, precisamente la Sardegna, negli anni finali della carriera: col Cagliari aveva giocato appena 10 partite.