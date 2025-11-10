Logo SportMediaset

Calcio

Voeller 'vota' Roma: "Quest'anno tutto è possibile"

10 Nov 2025 - 14:35

Per la Roma "quest'anno tutto è possibile". Ne è convinto l'ex attaccante giallorosso e attuale direttore sportivo della nazionale tedesca, Rudi Voeller. Il 'tedesco volante' ha seguito alcune partite e si è detto impressionato dalla Roma di Gasperini, attualmente prima in classifica insieme all'Inter. "L'ho vista poche volte. Ma devo essere sincero, ho visto la partita con il Milan. È stata nettamente superiore, ha fatto veramente una grande partita. Peccato che hanno perso, ma sicuramente farà un grande campionato", ha dichiarato Voeller in un'intervista a LaPresse in occasione della serata di gala della stampa sportiva tedesca (Deutscher SportpresseBall), all'Opera di Francoforte. Secondo Voeller, il problema dei pochi gol segnati dagli attaccanti non sarà un ostacolo per Dybala e compagni: "Il gol arriva prima o poi. Sono messi bene in campo". L'ex centravanti è ottimista: "Secondo me è tutto possibile quest'anno per loro". 

