Vincolo su San Siro, il Tar rinvia tutto al 2024: Comune di Milano ko (per ora)

Cosa fare di San Siro? La demolizione del Meazza, spinta da Inter e Milan per costruire il nuovo impianto nella medesima zona, si allontana. Sul tema infatti, la Sovrintendenza ha avuto la meglio per ora sul Comune meneghino, quest'ultimo contrario alla decisione di porre il vincolo riguardante l'abbattimento del secondo anello in quanto meritevole di tutela culturale. 'Merito' del Tar che non ha accolto la sospensiva chiesta dal Comune guidato dal primo cittadino Sala. Al contempo è stata fissata una nuova udienza per il 14 marzo del 2024.