Mondiale per club: la Juventus tifa Newcastle, il Napoli spera ancora ma...

LA SITUAZIONE

Inter già qualificata, bianconeri vicinissimi ad essere la seconda italiana ad andare negli Stati Uniti perché al Milan serve un miracolo e quella del Napoli sembra una missione impossibile

Come funziona - 32 squadre partecipanti, di cui 12 europee e con un massimo di due club per Federazione. L’unica eccezione riguarda le squadre che vincono la Champions League, sempre qualificate anche se più di due sono provenienti dalla stessa Federazione. La Fifa assegna poi 4 posti alla confederazione africana, 4 a quella asiatica, 4 alla Concacaf, 1 all'Oceania, 6 alla Conmebol sudamericana e uno alla federazione nazionale del Paese ospitante.

Chi si qualifica - Premesso che contano solo i punti ottenuti in Champions League a partire dalla stagione 2020/21, ad oggi le squadre già qualificate sono Real Madrid, Chelsea e Manchester City (vincitrici Champions) e Bayern Monaco, Psg e Inter (per il ranking). A fine dicembre, secondo riporta Calcio e Finanza, la Fifa deciderà quale metodo utilizzare per calcolare il ranking che deciderà le restanti partecipanti al Mondiale e al momento le ipotesi sul tavolo sono due: considerare il 'classico' ranking Uefa per club (2 punti per vittoria, 1 per il pari, 4 per partecipazione, 5 per gli ottavi, 1 per quarti, semifinali e finali), oppure introdurre un nuovo sistema proposto dalla Fifa che prevedrebbe 3 punti vittoria, 1 per il pari e 5 per la partecipazione.

Le italiane - In ognuno dei due casi l'Inter è già certa di non poter essere superata da nessuna squadra italiana e nel caso in cui una tra Milan, Napoli e Lazio vincesse la Champions sarebbe la seconda squadra qualificata, ma se questo non dovesse succedere ad andare negli USA sarebbe quasi certamente la Juventus, che pur non disputando la Champions quest'anno è in vantaggio sulle altre in entrambe le classifiche.

La Juve tifa Newcastle - Ecco perché stasera i bianconeri tiferanno il Newcastle, che se dovesse eliminare il Milan escluderebbe definitivamente i rossoneri dal Mondiale per club. Se invece avvenisse il miracolo la squadra di Pioli, che nel ranking Uefa ha 39 punti contro i 47 dei bianconeri, ne guadagnerebbe 2 per la vittoria e 5 per la qualificazione e agli ottavi di finale avrebbe la grande occasione per il sorpasso.

La situazione del Napoli - Avendo battuto il Braga (2 punti) e centrato gli ottavi (5), il Napoli ha toccato quota 41 punti, ma per arrivare davanti alla Juventus (47) dovrebbe fare davvero molta strada in Champions. Agli azzurri servirebbe una semifinale, oppure potrebbe bastare anche un quarto di finale ma solo a determinate condizioni: dovrebbe vincere entrambe le gare gli ottavi e centrare almeno un successo nei quarti. In quel caso sarebbe 47 pari con la Juve.

E se si arriva pari? Non è ancora chiaro quale criterio verrà utilizzato in caso di arrivo a pari punti, ma secondo il giornalista Umberto Chiariello se Napoli e Juventus dovessero chiudere 47 pari ad andare al Mondiale sarebbero i partenopei.

Le altre qualificate - Alle sei squadre europee già sicure di partecipare si aggiungono: i sauditi dell’Al-Hilal, i giapponesi dell’Urawa Reds, gli egiziani dell’AlAhly, i marocchini del Wydad Casablanca, le messicane Monterrey e Leon, gli statunitensi Seattle Sounders e le brasiliane Palmeiras e Flamengo.