Calcio

Viareggio, domani l'inaugurazione del nuovo Stadio dei Pini

23 Set 2025 - 23:20

Restituito alla Città lo Stadio dei Pini di Viareggio, impianto sportivo polivalente moderno e sostenibile, completato dalle società del Gruppo Progetto CMR International. La progettazione integrata e la direzione lavori per il nuovo Stadio sono state curate dall'Architetto De Martino, Direttore Tecnico di Sportium, società specializzata nell'ideazione progettazione e sviluppo di impianti sportivi di ultima generazione, insieme a Progetto CMR, società di progettazione integrata con oltre 30 anni di esperienza, e STAIN Engineering, società di ingegneria in ambito MEP, che ha firmato la parte di progettazione degli impianti, oltre a InFire che si è occupata di SCIA VVF e asseverazione di conformità antincendio. Sportium, STAIN Engeneering, Progetto CMR e InFire sono quattro società che fanno capo alla Holding Progetto CMR International, gruppo leader in Italia al primo posto nella classifica Guamari 2024. Il nuovo Stadio dei Pini o 'Torquato Bresciani', sviluppato su una superfice di 25.000 mq, con 3.800 sedute, si presenta oggi come un impianto rinnovato, moderno e sostenibile. Dopo una storia di primati - lo Stadio dei Pini è stato il primo in Italia nel 1969 a essere dotato di una pista in tartan - e momenti sportivi memorabili - il record del mondo del getto del peso stabilito qui da Alessandro Andrei nel 1987 - il 31 marzo 2025 è stato di nuovo protagonista della scena sportiva nazionale e internazionale con la finale della prestigiosa e storica Viareggio Cup. 

03:00
Peda: "Tifosi meravigliosi"

Peda: "Tifosi meravigliosi"

07:28
Di Francesco: "Troppe pressioni su Camarda, lo devo tutelare"

Di Francesco: "Troppe pressioni su Camarda, lo devo tutelare"

03:32
Landucci: "Pronti per il Napoli"

Landucci: "Pronti per il Napoli"

01:00
Tacchinardi e Panucci caricano Zaniolo: "Ecco le condizioni per il rilancio"

Tacchinardi e Panucci caricano Zaniolo: "Ecco le condizioni per il rilancio"

03:37
La moviola Milan-Lecce: "Tremolada ha… tremato"

La moviola Milan-Lecce: "Tremolada ha… tremato"

06:03
Landucci: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio"

Landucci: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio"

01:19
Berisha: "Siamo delusi"

Berisha: "Siamo delusi"

01:52
Tacchinardi: "Milan, finalmente uno come Leao: Nkunku!"

Tacchinardi: "Milan, finalmente uno come Leao: Nkunku!"

02:34
Bartesaghi: "Felice di aver fatto sbloccare Gimenez"

Bartesaghi: "Felice di aver fatto sbloccare Gimenez"

01:06
Tacchinardi e Panucci: "Così rinasce Gimenez…"

Tacchinardi e Panucci: "Così rinasce Gimenez…"

04:44
Di Francesco: "Non c'è mai stata partita"

Di Francesco: "Non c'è mai stata partita"

03:52
Milan-Lecce: 3-0 gli highlights

Milan-Lecce: 3-0 gli highlights

02:41
Sedicesimi, tutti i gol del martedì

Sedicesimi, tutti i gol del martedì

02:34
Gimenez e Pulisic: "Gol ritrovato? Ci vuole sempre pazienza"

Gimenez e Pulisic: "Gol ritrovato? Ci vuole sempre pazienza"

01:46:11
Milan-Lecce: partita integrale

Milan-Lecce: partita integrale

03:00
Peda: "Tifosi meravigliosi"

Peda: "Tifosi meravigliosi"

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

23:51
Paura per Leoni: esce in barella all'esordio con il Liverpool
23:45
Lecce, Di Francesco amaro: "Risultato giusto. Dopo il rosso non c'è stata partita"
23:20
Viareggio, domani l'inaugurazione del nuovo Stadio dei Pini
22:21
Lega Serie B aderisce a #BeActive nella Settimana Europea dello Sport
21:40
Calcio a cinque, Italia si qualifica per Euro 2026: Kazakistan ko ai rigori