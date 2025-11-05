Verso i Mondiali, la Spagna perde Le Normand per infortunio

"Le Normand ha subito un infortunio di alto grado alla capsula posteriore del ginocchio sinistro", ha affermato l'Atletico in una nota. Il club ha confermato che l'infortunio non ha interessato il menisco o i legamenti del ginocchio. Il difensore non potrà affrontare il Levante sabato nella Liga prima della sosta per le nazionali. Le Normand spera di tornare quando l'Atletico affronterà l'Inter in Champions League il 26 novembre, mentre i Rojiblancos affronteranno anche i campioni di Spagna del Barcellona in uno scontro chiave della Liga il 2 dicembre.