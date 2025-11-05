Verso i Mondiali, la Spagna perde Le Normand per infortunio

© Getty Images
Il difensore dell'Atletico Madrid, Robin Le Normand, ha subito un "grave" infortunio al ginocchio e salterà le prossime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo con la nazionale della Spagna.
Il centrale dei colchoneros è uscito infortunato durante la vittoria per 3-1 della sua squadra in Champions League contro l'Union Saint-Gilloise martedì. L'Atletico non ha fornito una tempistica per il previsto ritorno di Le Normand. La Spagna affronterà la Georgia il 15 novembre e la Turchia il 18 novembre nel tentativo di assicurarsi un posto ai Mondiali del 2026.
"Le Normand ha subito un infortunio di alto grado alla capsula posteriore del ginocchio sinistro", ha affermato l'Atletico in una nota. Il club ha confermato che l'infortunio non ha interessato il menisco o i legamenti del ginocchio. Il difensore non potrà affrontare il Levante sabato nella Liga prima della sosta per le nazionali. Le Normand spera di tornare quando l'Atletico affronterà l'Inter in Champions League il 26 novembre, mentre i Rojiblancos affronteranno anche i campioni di Spagna del Barcellona in uno scontro chiave della Liga il 2 dicembre.