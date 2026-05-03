LA POLEMICA

Verona, Sogliano: "L'arbitro? Chiedo rispetto, con la Juve non c'è stato"

Il ds gialloblù: "Decisioni sempre di là, ma è un punto d'orgoglio"

03 Mag 2026 - 21:04
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"Pretendo rispetto anche per una squadra già retrocessa: le decisioni sono state sempre di là, sono stato espulso per situazioni di campo": così il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, alza la voce dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus e il suo cartellino rosso a pochi minuti dal triplice fischio finale. "Non parlo mai di arbitri, figuriamoci adesso che siamo già retrocessi - continua ai microfoni di Dazn - ma voglio rispetto per una società e per la gente di Verona anche se siamo già in B". La stagione dei gialloblù si è conclusa nel peggiore dei modi: "Siamo una squadra costruita per salvarsi all'ultimo, gli anni scorsi ce l'abbiamo fatta mentre questa volta non ci siamo riusciti - dice Sogliano - anche perché sono accadute cose assurde: infortuni gravi, crociati e dinamiche incredibili, oltre ovviamente a colpe e responsabilità. Ma questo pareggio rappresenta l'orgoglio di una squadra ultima, ma con dignità". 

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