Serie D, Caltanissetta: tifoso cade allo stadio da 4 metri e si frattura polsi

Attimi di paura allo stadio Tomaselli di Caltanissetta durante la gara, valida per l'ultima giornata di campionato di serie D, tra Nissa e Paternò, quando un tifoso di 20 anni della curva è precipitato da un'altezza di circa quattro metri dopo essersi arrampicato su un palo dei megafoni. La partita è stata temporaneamente interrotta per consentire l'intervento dei soccorritori. Il primo intervento è stato eseguito da personale medico di un'ambulanza del 118 già presente allo stadio. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia con la frattura di entrambi i polsi e diverse contusioni.