Cori e fuochi d'artificio ad arrivo bus dell'Inter fuori da San Siro

Clima di grande festa questa sera fuori dal Meazza, dove migliaia di tifosi nerazzurri si sono radunati per accogliere il pullman dell'Inter in vista della sfida contro il Parma. All'arrivo della squadra, l'entusiasmo è esploso: i sostenitori hanno acceso fumogeni e sparato fuochi d'artificio, colorando l'area di nerazzurro e accompagnando il passaggio del bus con il coro 'vinceremo il Tricolore'. Alla formazione nerazzurra basta infatti un solo punto per conquistare matematicamente il titolo e cucirsi sul petto il 21° scudetto. L'entusiasmo è palpabile anche per il significato simbolico dell'eventuale trionfo: l'Inter non vince il campionato davanti al proprio pubblico da 38 anni, un digiuno che rende questa serata ancora più carica di emozione per i tifosi accorsi in massa.