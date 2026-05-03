Milan, Maignan richiama la squadra negli spogliatoi e ferma il saluto ai tifosi

Maignan richiama la squadra negli spogliatoi per evitare i fischi. Le parole di Gabbia nel post-gara

03 Mag 2026 - 20:10
Maignan alla fine di Sassuolo-Milan © Getty Images

Maignan alla fine di Sassuolo-Milan © Getty Images

Al termine di Sassuolo-Milan, il capitano milanista Mike Maignan ha ordinato il rientro immediato negli spogliatoi della squadra, che stava dirigendosi verso lo spicchio di tifosi rossoneri, che stavano fischiando per la sconfitta, del Mapei Stadium. Nonostante un incitamento durato per l'intero match, la delusione dei sostenitori rossoneri è esplosa al triplice fischio con cori di contestazione, spingendo il portiere francese a richiamare i compagni per evitare, forse, che il clima di tensione degenerasse ulteriormente.

Matteo Gabbia ha cercato di stemperare il caso nel post-partita a Dazn, ammettendo che "ci meritavamo i fischi che ci hanno fatto, siamo andati a salutarli. Non vedo nulla di strano" e sottolineando come sia legittimo che i fan esprimano il proprio malcontento dopo una prestazione definita da Allegri come la peggiore della stagione. 

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