Milan, Maignan richiama la squadra negli spogliatoi e ferma il saluto ai tifosi

Matteo Gabbia ha cercato di stemperare il caso nel post-partita a Dazn, ammettendo che "ci meritavamo i fischi che ci hanno fatto, siamo andati a salutarli. Non vedo nulla di strano" e sottolineando come sia legittimo che i fan esprimano il proprio malcontento dopo una prestazione definita da Allegri come la peggiore della stagione.