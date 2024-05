Verona, Setti: "Senza rivoluzione non ci saremmo salvati"

VERONA

"Cessione? Nessuna trattativa vera, sempre promesso di fare il massimo di quello che mi posso permettere"

© Getty Images Conquistata la salvezza alla fine di un anno travagliato, il presidente del Verona, Maurizio Setti, fa un bilancio della stagione parlando anche del folle mercato dello scorso gennaio, dei rinnovi di Baroni e Sogliano e della possibilità di vendita della società. "Normalmente il Verona fa cessioni nel mercato estivo, non è successo perché le offerte sono arrivate troppo tardi. Questo club vive di plusvalenze, quindi non avendole fatte prima avrei dovuto farle dopo - ha spiegato -. Tanti giocatori non volevamo più restare qua, l'unico era Ngonge, gli altri speravano in contratti migliori o situazioni diverse". "Senza rivoluzione non ci saremmo salvati, questo l'abbiamo deciso insieme al mister e al ds - ha aggiunto -. Quindi l'abbiamo fatta con quattro titolari, quattro che erano riserve e tanti che non hanno mai giocato ed erano fuori rosa".

"Cessione del club? Una trattativa vera non c'è mai stata, serve un acquirente giusto - ha continuato -. Non sono cinese, non sono un fondo, e non sono qui a dire che non voglio vendere. Ho sempre promesso di fare il massimo di quello che mi posso permettere".

"In generale il mio intento è di avere sempre una salvezza più tranquilla, da 13 anni cerco di avere due cose equilibrate, la salvezza e i conti con una logica - ha sottolineato ancora Setti -. Ho certamente fatto errori, ma anche ho sempre cercato di fare il calcio che possiamo fare, che porta normalmente alla salvezza, che la piazza merita". "Ogni anno però è sempre più difficile, ci sono proprietà straniere che arrivano con investimenti importanti - ha aggiunto -. Poi ci sono proprietà che fanno investimenti importanti ma non vanno a buon fine, penso al Sassuolo". "Ora comunque sono molto contento perché il club adesso è perfetto. Se dovessi darmi un voto è un voto alto - ha concluso -. Ho sempre cercato la situazione migliore per il club".