Verona, procedimento della procura Figc dopo le accuse del ds Sogliano al Var

LA DECISIONE

Il Procuratore Chiné ascolterà il dirigente per accertare il senso delle dichiarazioni dopo Inter-Verona

Il procuratore federale della Figc ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive nei confronti del direttore sportivo dell'Hellas Verona, Sean Sogliano, in relazione alle interviste rese dopo la gara contro l'Inter. Nelle prossime ore, Sogliano sarà convocato dal procuratore federale Giuseppe Chiné, che intende accertare il senso delle dichiarazioni del ds gialloblù sull'operato del Var.

Queste le parole di Sogliano nel postpartita di Inter-Verona 2-1, riferite al gol del raddoppio di Frattesi convalidato nonostante un fallo evidente di Bastoni su Duda non ravvisato da arbitro in campo e Var: "Sono molto rammaricato e deluso. In venti anni di carriera mi sono lamentato tre volte ma oggi sono in difficoltà. È impossibile che questo gol non venga annullato, è una mancanza di rispetto. Tutti fanno errori ma è impossibile che in sala VAR se ne faccia uno del genere. Da veronese sento che la nostra dignità è stata calpestata per una cosa molto grave" le parole del ds Sean Sogliano. In conferenza ha poi rincarato la dose: "Probabilmente qualcuno più in alto della VAR ha deciso che doveva andare così".