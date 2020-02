Verona, Juric esulta: "Non pensavamo di fare così bene"

LE PAROLE

Con la clamorosa e meritata vittoria sulla Juventus il Verona è ufficialmente la sorpresa più bella del campionato, ora sogna l'Europa e dopo la gara il tecnico, Ivan Juric, festeggia: "Se me l'avessero detto non ci avrei creduto. È servito specialmente il cuore, i ragazzi erano affaticati ma sono andati oltre la fatica - ha detto il tecnico dell'Hellas - Abbiamo fatto molto bene nei primi trenta minuti ma siamo stati poco concreti, bella partita alla fine".

"Non abbiamo mollato e siamo stati bravi a ribaltarla - ha aggiunto Juric - Commosso? No, oggi no, altre volte mi commuovo, ma oggi no: ero felice, soddisfatto e ho fatto i complimenti ai ragazzi".

Con 34 punti in 23 giornate adesso il Verona, che era partito per salvarsi, sogna addirittura l'Europa League: "Volevamo fare bene, non pensavamo di fare così bene - ha ammesso Juric - ma questo è un gruppo con tanta fame, con tanti giovani e con molti giocatori che venivano da grandi delusioni. Si è creato un bel gruppo, lavoriamo forte e fino adesso sta funzionando bene. Europa League? Ci deve essere una grande motivazione per i miei ragazzi per stare in quella zona. Io voglio arrivare a quota 40, poi se si può dare di più ci proveremo”.

Poi i singoli: "Kumbulla ha fatto una partita strepitosa. Pazzini? Lui è sempre decisivo, anche se a volte non gioca è importantissimo, oggi è entrato benissimo, ha dato una grande mano a tutti. Si merita tutto perché è un professionista davvero serio".

In pochi giorni il Verona ha incontrato due delle tre regine del campionato, chi ha visto meglio Juric? “La Lazio ha giocato con grande intensità. La Juventus ha dei colpi incredibili, sono bravi tecnicamente. Secondo me sono due squadre fortissime e possono lottare entrambe fino alla fine. La Juve? Non sembrava che stessero mollando. Nella prima mezz’ora non li ho visti bene, anche perché noi eravamo messi bene in campo. Ma non mi sembrava assolutamente che stessero mollando”.