Verona, Josh Doig vince il premio Sante Begali 2023

Josh Doig ha vinto la quattordicesima edizione del premio Sante Begali, il riconoscimento dedicato alla memoria del grande ex gialloblù, capitano del Verona tra il 1949 e il 1962, scomparso nel 2008 e ricordato per la grande correttezza in campo. Nella votazione dei tifosi, il difensore scozzese è stato preferito agli altri quattro finalisti Lorenzo Montipò, Darko Lazovic, Adrien Tameze e Yayah Kallon. Il premio è stato consegnato da Pier Giorgio Begali, figlio di Sante e ideatore del premio. Juanito Gomez, al Verona dal 2008 al 2010 e dal 2011 al 2017, invece, è stato insignito del riconoscimento dedicato ai grandi ex, entrando così a far parte degli ‘Indimenticabili’.