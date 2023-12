Rivoluzione Verona: cambia proprietà e arriva De Rossi allenatore

la svolta

Secondo Sportitalia il club gialloblù è vicino a essere ceduto a un fondo americano. In panchina De Rossi con Pinzi vice

Il Verona è pronto a un vero e proprio ribaltone, sia societario che tecnico. Il club gialloblù infatti sarebbe molto vicino alla cessione a un fondo americano tanto che, secondo Sportitalia, i prossimi giorni saranno decisivi per il closing. Non solo, visto che i nuovi proprietari vorrebbero cambiare subito allenatore, con l'arrivo in panchina di Daniele De Rossi con Giampiero Pinzi suo vice.

Il Verona, dunque, cerca di dare una svolta a una stagione iniziata in modo difficoltoso visti i 9 punti in classifica e il penultimo posto, anche se la zona salvezza dista un solo punto. Nelle ultime cinque partite, però, la squadra di Baroni ha perso quattro volte per muovere la classifica solo nell'ultimo turno, col 2-2 col Lecce. Il presidente Maurizio Setti dunque è pronto a cedere la società a un fondo americano, con il direttore sportivo Marroccu che avrebbe fatto da tramite per la riuscita dell'affare. Negli scorsi mesi Deutsche Bank aveva ricevuto il compito di vagliare possibili compratori del club, valutato oltre 100 milioni di euro.

Il nuovo proprietario, poi, opererebbe subito un cambio in panchina: al posto di Baroni, prima esperienza in Serie A per Daniele De Rossi. Dopo il ritiro del 2020 con la maglia del Boca Juniors, l'ex capitano della Roma era entrato nello staff azzurro di Roberto Mancini. Nell'ottobre del 2022 la prima avventura come capo allenatore, in Serie B con la Spal, finita a febbraio con l'esonero in seguito alle uniche tre vittorie su 17 partite. Al momento è senza contratto visto che aveva risolto a giugno l'accordo con i ferraresi.