Serie A: Verona-Sampdoria 1-1, l'ex Caprari risponde a Caputo

VERONA-SAMPDORIA 1-1

Il blucerchiato sbaglia un rigore ma non la ribattuta nel finale della prima frazione. Nella ripresa il pari dei veneti: blucerchiati a +8 sulla zona salvezza

Nel quarto anticipo della 34a giornata di Serie A, finisce 1-1 tra Verona e Sampdoria, un risultato che serve poco a entrambe le squadre. I blucerchiati si portano a +8 sul terzultimo posto della Salernitana, che ha però due gare in meno. Al Bentegodi il match si sblocca al 44': Caputo si procura un calcio di rigore, Montipò lo respinge ma non può nulla sulla ribattuta dell'attaccante a porta vuota. Al 78' arriva il pareggio dell'ex Caprari, bravo a dribblare anche Audero e a depositare in rete. Getty Images

IL TABELLINO

Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Ceccherini 6, Günter 5 (1' st Sutalo 6), Casale 6; Faraoni 5,5 (16' st Depaoli 5,5), Tameze 6,5, Ilic 6 (47' st Bessa sv), Lazovic 6; Barak 5,5 (16' st Lasagna 5,5), Caprari 6,5 (47' st Veloso sv); Simeone 5. A disp.: Chiesa, Boseggia, Cancellieri, Frabotta, Retsos, Hongla, Praszelik. All.: Tudor 6

Sampdoria (4-3-3): Audero 6; Bereszynski 6, Ferrari 6 (29' st Yoshida 5,5), Colley 6, Augello 6 (29' st Murru 5); Rincon 6 (19' st Sensi 5,5), Vieira 6 (19' st Ekdal 5,5), Thorsby 6; Candreva 5,5, Caputo 6,5 (41' st Quagliarella sv), Sabiri 5. A disp.: Ravaglia, Falcone, Supriaha, Askildsen, Magnani, Damsgaard, Trimboli. All.: Giampaolo 6

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 44' Caputo (S), 33' st Caprari (V)

Ammoniti: Rincon (S), Gunter (V), Vieira (S), Bereszynski (S)

Espulsi: -

Note: Al 44' Montipò (V) para un rigore a Caputo (S). Al 38' st ammonito l'allenatore del Verona Tudor per proteste

LE STATISTICHE

• Verona e Sampdoria hanno pareggiato un match di Serie A per la prima volta dal 20 settembre 2017 (0-0 in quel caso).

• Il Verona ha trovato il gol in ciascuna delle ultime nove partite casalinghe nel torneo, la squadra veneta non andava a segno in almeno nove gare interne di fila in una singola stagione di Serie A dal febbraio 1983 (11 in quel caso).

• Primo pareggio per Marco Giampaolo in questa Serie A, l’ultimo alla guida della Sampdoria nella competizione risaliva al 19 maggio 2019 proprio a Verona contro il Chievo.

• Gianluca Caprari ha realizzato cinque dei suoi 11 gol in gare casalinghe in questa Serie A, non ha mai realizzato più reti in partite interne in un singolo campionato (cinque anche nel 2016/17).

• Gianluca Caprari ha segnato 11 gol in questo campionato, sommando le due precedenti stagioni di Serie A aveva realizzato nel complesso 10 reti (5 nel 2020/21 e 5 nel 2019/20).

• Francesco Caputo ha trovato il gol in almeno due presenze consecutive in Serie A per la prima volta dal marzo 2021 (quattro in quel caso).

• Francesco Caputo ha sbagliato quattro dei 12 calci di rigore tirati in Serie A, l’ultimo errore dal dischetto risaliva al 12 maggio 2019 con la maglia dell’Empoli contro la Sampdoria.

• Francesco Caputo è il primo giocatore della Sampdoria capace di realizzare quattro gol consecutivi dei blucerchiati in Serie A a partire da Fabio Quagliarella quando ci riuscì tra febbraio e marzo 2019.

• Francesco Caputo ha segnato sette gol fuori casa in questo campionato, non ha mai fatto meglio in trasferta in una singola stagione di Serie A (sette anche nel 2019/20).

• Francesco Caputo è, insieme a Ciro Immobile, uno dei soli due giocatori ad aver realizzato più di 10 gol in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A.

• Lorenzo Montipò è il primo portiere del Verona a parare un rigore in Serie A a partire da Nícolas contro la Juventus il 19 maggio 2018.

• Presenza numero 100 in Serie A per Koray Günter, 86 di queste sono arrivate con la maglia del Verona.