L'Hellas presenta al Comune di Verona il nuovo Bentegodi, si rinnova lo stadio dello scudetto '85

Un impianto ultramoderno da 30 mila posti, 300 milioni di euro di investimenti e l'ambizione di farsi trovare pronti per i campionati Europei del 2032. L'Hellas Verona ha compiuto il passo formale decisivo per il futuro calcistico e infrastrutturale della città, presentando al Comune il documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'iniziativa apre ufficialmente l'iter burocratico previsto dalla normativa italiana sugli stadi. La proposta tecnica e finanziaria punta alla sostituzione edilizia del Bentegodi: l'attuale stadio verrà demolito per fare spazio a un'arena multifunzionale concepita non solo per le gare, ma per vivere sette giorni su sette grazie a spazi retail, ristorazione, aree hospitality e intrattenimento.