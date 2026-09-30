L'Hellas presenta al Comune di Verona il nuovo Bentegodi, si rinnova lo stadio dello scudetto '85

Un impianto ultramoderno da 30 mila posti, 300 milioni di euro di investimenti e l'ambizione di farsi trovare pronti per i campionati Europei del 2032. L'Hellas Verona ha compiuto il passo formale decisivo per il futuro calcistico e infrastrutturale della città, presentando al Comune il documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'iniziativa apre ufficialmente l'iter burocratico previsto dalla normativa italiana sugli stadi. La proposta tecnica e finanziaria punta alla sostituzione edilizia del Bentegodi: l'attuale stadio verrà demolito per fare spazio a un'arena multifunzionale concepita non solo per le gare, ma per vivere sette giorni su sette grazie a spazi retail, ristorazione, aree hospitality e intrattenimento.
L'operazione economica, stimata intorno ai 300 milioni di euro, sarà finanziata in massima parte da capitali privati messi in campo dalla proprietà del club scaligero, affiancati da una quota di partecipazione pubblica prevista nell'ambito della Legge Stadi. L'obiettivo strategico è duplice: da un lato dotare il club di una struttura di proprietà in grado di generare ricavi diversificati e stabili a lungo termine, dall'altro inserire Verona tra le sedi candidate a ospitare le partite di Euro 2032.
Il cronoprogramma delineato prevede circa tre anni di cantieri, con il completamento fissato per la stagione 2031/32. Per garantire la continuità agonistica della squadra e permettere ai tifosi di seguire le partite casalinghe in città, il masterplan prevede la realizzazione di uno stadio temporaneo e l'ampliamento provvisorio dell'impianto Olivieri in via Sogare, attiguo al Bentegodi e che ospita, attualmente le gare del Chievo, un intervento che lascerà in eredità al territorio una rete di quattro campi da calcio rinnovati per il settore giovanile e il movimento femminile.