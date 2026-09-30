"Solo noi. Una stagione da double", esce il film che celebra la doppietta "domestica" dell'Inter

La doppietta dell'Inter messa a segno nella stagione 2025/26 diventerà un film. Scudetto e Coppa Italia, dieci giorni gloriosi che partono da molto prima e che saranno ripercorsi nella pellicola di produzione Inter Media House disponibile da lunedì 5 ottobre disponibile in esclusiva in pay-per-view su Sky Primafila (on demand), DAZN e One Football da lunedì 5 ottobre. Il racconto "cattura i momenti più intensi: l'attesa prima delle partite, il lavoro quotidiano, le notti decisive e la gioia di arrivare fino in fondo."