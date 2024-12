Verona, Zanetti: "Orgogliosi di essere usciti insieme da questa tempesta"

Paolo Zanetti, dopo essere stato a rischio esonero in seguito alla debacle contro l'Empoli, ritrova il sorriso per i tre punti conquistati a Parma. "Ci sono tante cose che al momento non voglio dire. C'è l'orgoglio di essere usciti insieme da questa tempesta. Sono responsabile della squadra, settimana scorsa abbiamo fatto una figura pessima ma è parte del passato ormai. È stata una settimana dove ci siamo ricompattati, abbiamo deciso di continuare la nostra battaglia insieme - ha spiegato il tecnico del Verona in conferenza stampa -. Si attraversano delle difficoltà, ma rimanendo uniti abbiamo dimostrato prima di tutto a noi stessi che si possono fare partite importanti, degne della piazza in cui siamo. Le sconfitte sono parte del percorso, alcune invece no. Oggi era chiaro che servisse una reazione ma è la base da cui partiamo, serve per tutte le partite".