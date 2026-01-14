Verona-Bologna, vietata la vendita di biglietti ai tifosi emiliani

Il Prefetto di Verona, Demetrio Martino, ha disposto per la partita di serie A Hellas Verona-Bologna, in programma giovedì 15 gennaio allo staggio Bentegodi, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia bolognese, con annullamento e rimborso dei biglietti eventualmente già acquistati. Il provvedimento è stato adottato in base alla determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con il parere conforme della Questura di Verona, che ha evidenziato i profili di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica che connotano l'evento sportivo.