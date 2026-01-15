Orsolini ritrovato dopo Verona-Bologna: "Il gol mi mancava tanto, ora riprendiamo la corsa per l'Europa"

© Getty Images
Nel momento più difficile, il primo gol di chi poteva essere se non di Riccardo Orsolini? Risposta al vantaggio di Orban per iniziare la rimonta del Bologna a Verona, fino al 3-2 finale: "Questa vittoria è una boccata d'ossigeno perché arrivavamo da un periodo di crisi, in cui i giocatori offensivi erano rimasti a secco di gol. Abbiamo dato una risposta, anche soffrendo su questo campo difficile. Questi tre punti servivano tanto".
"Orso" non segnava su azione in Serie A dalla partita contro il Cagliari del 19 ottobre: "Mi mancava un po' questo gol. Abbiamo sofferto in silenzio e lavorato tanto a testa bassa. Il calcio però è questo, non bisogna mai mollare e ci si rialza tutti insieme, sono orgoglioso di tutti. Europa? Lo spero, ma guardiamo avanti una partita alla volta, senza porci limiti".
Soddisfazione anche per Santiago Castro, che a Dazn ha parlato anche del rapporto con l'allenatore: "Abbiamo segnato tre gol molto belli, ma soprattutto importanti. Stiamo cercando di aiutare la squadra con gol e assist. Italiano mi parla molto? Voglio sempre imparare, con lo staff c'è un ottimo rapporto".