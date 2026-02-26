Lazio, le scelte di Sarri verso il Torino: si ferma Dia

26 Feb 2026 - 16:40

Dopo il pareggio contro il Cagliari, la Lazio tornerà in campo questa domenica sul campo del Torino. Maurizio Sarri potrebbe optare per il turnover vista la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta in programma mercoledì prossimo. Da Formello, però, non arrivano buone notizie: Boulaye Dia sta facendo i conti con una sindrome influenzale che potrebbe costringerlo a saltare il match contro i granata. L'ex Salernitana rischia quindi di perdere la chance di giocare dal primo minuto, visto che il tecnico farà riposare qualche titolare. 

