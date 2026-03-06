Vergara e la Nazionale: "Io ci credo. Ecco cosa mi ha detto Gattuso"

Playoff e Mondiali con l'Italia? "Non lo so, già essere andato a cena con Gattuso è stata una soddisfazione. In questo momento ci sono tanti giocatori che meritano la Nazionale. Ma ci credo, lavoro. Provo a migliorare. Mi ha detto di continuare così, mi ha chiesto di continuare così…". Antonio Vergara si è preso l'azzurro del Napoli e ora sogna quello dell'Italia, come confessa lui stesso nel corso di un'intervista a Il Corriere della Sera: "In Europa i ragazzi a 17 anni giocano in Champions, in Italia si parla tanto di talenti ma forse non siamo pronti culturalmente a considerarli tali. Non chiamateci più giovani, per il calcio non lo siamo. Pio Esposito ha due anni meno di me, è fortissimo. Fisicamente e anche mentalmente. È il futuro dell’italia".