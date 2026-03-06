Milan, l'ultimo derby vinto nel mese di marzo risale a più di 30 anni fa

Era il 20 marzo 1994: l'ultimo derby vinto dal Milan tra quelli giocati a marzo. Era un Milan-Inter, finito 2-1 con l'autogol di Bergomi, il pareggio di Schillaci e la rete nel finale di Massaro. Poi il 10 marzo 1996 Milan-Inter 0-1 (Branca), il 13 marzo 1999 Inter-Milan 2-2 (doppietta Leonardo, autogol N'Gotty e Zanetti), 5 marzo 2000 Milan-Inter 1-2 (Zamorano, Di Biagio, Shevchenko), 3 marzo 2002 Milan-Inter 0-1 (Vieri), 11 marzo 2007 Inter-Milan 2-1 (Ronaldo, Cruz, Ibrahimovic), 17 marzo 2019 Milan-Inter 2-3 (Vecino, de Vrij, Lautaro, Bakayoko, Musacchio), 11 marzo 2022 Milan-Inter 0-0.