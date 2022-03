Alta tensione a Venezia: Henry e Zanetti alle mani dopo l'espulsione

BRUTTA SCENA

L'allenatore non ha digerito il cartellino rosso per proteste ricevuto dall'attaccante e non gliele ha mandate a dire: "Devi stare zitto!!"

Attimi di tensione in casa Venezia. Sullo 0-2 in casa contro la Sampdoria nello scontro diretto per la salvezza, l'attaccante arancioneroverde Thomas Henry è stato espulso raccogliendo la seconda ammonizione proteste. Un fatto che ha mandato su tutte le furie Paolo Zanetti, allenatore del Venezia che ha urlato di tutto contro il proprio giocatore, spintonandolo più volte a bordo campo e intimandogli di stare in silenzio. Henry salterà un altro scontro diretto, quello contro lo Spezia al rientro dalla pausa. Getty Images

"Lo scontro con Henry dopo l’espulsione? In questo momento bisogna fare e parlare meno - ha detto Zanetti nel dopo partita - L’arbitro ci aveva avvisato, io gli avevo detto di non farsi buttare fuori perché è un giocatore importante. Questo nervosismo è figlio della gestione mentale, mi sono arrabbiato per dare un segnale a lui”.