Serie A, Venezia-Genoa 2-0: Busio trascina gli arancioneroverdi, si sblocca Pohjanpalo

VENEZIA-GENOA 2-0

Succede tutto nella ripresa al Penzo dopo il rigore sbagliato dal centravanti finlandese. Brutto infortunio per Malinovskyi

Venezia-Genoa: le foto della sfida del Penzo





















1 di 12 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Primo successo stagionale in Serie A per il Venezia che nella quinta giornata ha battuto 2-0 il Genoa di Gilardino. Al Penzo, dopo un primo tempo avaro di occasioni da gol, gli arancioneroverdi hanno accelerato nella ripresa trascinati da Busio e Pohjanpalo. L'americano ha conquistato il rigore che il centravanti ha sbagliato al 58', sbloccando poi il match in prima persona cinque minuti più tardi beffando Gollini. La reazione del Genoa non è arrivata e all'85' Pohjanpalo si è fatto perdonare l'errore dal dischetto firmando il raddoppio. Brutto infortunio per Malinovskyi.

LA PARTITA

La risposta che i tifosi del Venezia ed Eusebio Di Francesco volevano dopo la brutta prova di San Siro è arrivata al Penzo: il Venezia c'è, lotta e vince con un 2-0 meritato al Genoa di Gilardino, mai troppo pericoloso nel pomeriggio in laguna. La mossa del tecnico arancioneroverde di passare al 4-3-2-1 ha sorpreso il Grifone che, dopo una partita equilibrata ma povera di occasioni nel primo tempo, è crollato nella ripresa dopo il brutto infortunio di Malinovskyi.

Protagonista di giornata Gianluca Busio che al 55' partendo dalla trequarti ha imbastito un duetto al limite dell'area con Pohjanpalo fino a farsi atterrare da De Winter in area di rigore davanti al portiere. Dagli undici metri però a tradire il Venezia è stato l'attaccante finlandese, ipnotizzato da Gollini. Lo stesso portiere del Genoa cinque minuti più tardi si è trasformato in protagonista negativo del match per i rossoblù: su un pallone filtrante di Busio sulla trequarti, Gollini ha calcolato male la traiettoria lasciando rotolare la sfera in rete in maniera goffa. Sotto di un gol Gilardino ha provato a cambiare le carte in tavola con giocatori più offensivi, ma finendo con lasciare spazio al talento di Busio e Yeboah che all'81' han fatto le prove del raddoppio, trovando a cinque minuti dal novantesimo con la deviazione di Pohjanpalo su cross del numero 10 arancioneroverde.

--

LE PAGELLE

Busio 7,5 - La svolta della partita arriva quando si accende lui in mezzo al campo, probabilmente anche perché liberato dal pensiero di contenere Malinovskyi. Prima si inventa un duetto con Pohjanpalo che porta al rigore, poi sblocca in maniera fortuita il match sorprendendo il portiere avversario. Vicino all'area avversaria si conferma un pericolo.

Pohjanpalo 6,5 - Il rigore sbagliato poteva diventare un macigno sulla propria stagione, ma il finlandese è stato bravo a riprendersi subito firmando il raddoppio nel finale. Viene ancora cercato poco dai compagni nel nuovo sistema di gioco studiato da Di Francesco.

Svoboda 7 - Sbaglia poco o nulla mantenendo un alto livello di concentrazione per tutta la partita e in tutte le zone d'attacco. Una bella risposta dopo le prove deludenti delle prime giornate.

Yeboah 7 - Di Francesco alla vigilia lo ha indicato come un portatore di qualità in campo e nei venti minuti che gli vengono concessi firma l'assist per il 2-0. Un buon inizio.

Gollini 5,5 - Una valutazione complicata in un pomeriggio strano per il portiere. Prima si esalta respingendo il rigore di Pohjanpalo con un balzo felino e un polso d'acciaio, poi però cinque minuti più tardi si addormenta sul pallone filtrante di Busio lasciato scivolare lentamente in rete.

Malinovskyi 6 - Ordine tattico e tecnica sopraffina per tutto il primo tempo, gioca con tranquillità senza andare in affanno. Poi però il grave infortunio e per il Genoa un vuoto enorme da colmare in mezzo al campo.

De Winter 5 -

--

IL TABELLINO

VENEZIA-GENOA 2-0

Venezia (4-4-2): Joronen 6; Candela 6, Idzes 6,5, Svoboda 7, Zampano 6; Ellertsson 6 (33' st Doumbia 6), Busio 7,5 (44' st Crnigoj sv), Andersen 6, Haps 6,5 (33' st Sverko 6); Oristanio 6 (23' st Yeboah 7), Pohjanpalo 6,5 (44' st Gytkjaer sv). A disp.: Bertinato, Grandi, Stankovic, Sagrado, Schingtienne, Carboni, Raimondo, El Haddad. All.: Di Francesco 6,5.

Genoa (3-5-2): Gollini 5,5; De Winter 5, Bani 5,5, Vasquez 6; Sabelli 6 (14' st Zanoli 6), Frendrup 5 (34' st Thorsby sv), Badelj 5, Malinovskyi 6 (5' st Pinamonti 5), Martin 5; Ekuban 5 (34' st Ekhator sv), Vitinha 5,5. A disp.: Leali, Sommariva, Vogliacco, Marcandalli, Matturro, Ahanor, Bohinen, Kasa, Accornero, Masini. All.: Gilardino 5.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 18' st Busio, 40' st Pohjanpalo

Ammoniti: Svoboda, Yeboah (V); De Winter, Bani, Pinamonti (G)

Espulsi: nessuno

Note: 13' st Gollini (G) para un rigore a Pohjanpalo (V)

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Nelle ultime tre stagioni tra Serie A e Serie BKT (dal 2022/23), solo Lautaro Martínez (45) ha realizzato più reti di Joel Pohjanpalo in campionato (42).

• A partire dalla scorsa stagione (2023/24) tra i centrocampisti che hanno realizzato più di sei reti tra Serie A e Serie BKT, Gianluca Busio è il più giovane (otto – maggio 2002).

• Nelle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2020/21) tra i portieri che hanno neutralizzato più di due rigori, Pierluigi Gollini è quello che ha disputato meno match nel massimo campionato (tre in 44 gare).

• Pierluigi Gollini ha parato tre degli ultimi sette rigori affrontati in Serie A, dopo che non aveva parato alcuno dei 15 precedenti nel torneo.

• Il Genoa non ha trovato la rete nel primo tempo di gioco per tre match di fila in Serie A (vs Hellas Verona, Roma e Venezia) per la prima volta dallo scorso marzo nella competizione: tre anche in quel caso nei primi 45’ – contro Inter, Monza e Juventus.

• Solo Hellas Verona (14) e Monza (nove, con una gara in meno) hanno effettuato meno conclusioni rispetto al Genoa nella prima frazione di gioco nella Serie A 2024/25 (19, come l’Udinese).

• Il Genoa ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1V) per i rossoblù tante sconfitte fuori casa quante quelle rimediate nelle precedenti 11 nella competizione (3V, 6N).

• Il Genoa è la formazione contro cui il Venezia ha registrato la più lunga striscia di imbattibilità interna in Serie A (otto – 5V, 3N).

• Joel Pohjanpalo ha fallito un rigore tra Serie A e Serie BKT per la prima volta dal 22 ottobre 2023 (vs Reggiana in cadetteria in quel caso).

• Il Venezia ha vinto con almeno due reti di scarto un match di Serie A (2-0 vs Genoa) per la prima volta dal 10 febbraio 2002 (2-0 vs Fiorentina, con Giuseppe Iachini in panchina).

• Il Venezia ha vinto due delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1N, 1P) per i Lagunari tanti successi interni quanti quelli ottenuti nelle precedenti 23 nella competizione (6N, 15P).

• Mattia Bani ha disputato oggi la sua 100ª presenza con la maglia del Genoa considerando tutte le competizioni (la quarta in questa stagione – tre in campionato e una in Coppa Italia).