Venezia, Di Francesco: "Noi in emergenza ma daremo tutto"

"Il Parma è una squadra che ha la grande capacità di trasformare rapidamente un'azione difensiva in offensiva: sono davvero abili nelle transizioni. Inoltre, hanno giocatori giovani e dinamici, con qualità atletiche di corsa, e durante la partita possono modificare l'assetto aumentando la loro pericolosità offensiva, che ritengo sia la loro arma principale". Così Eusebio Di Francesco, tecnico del venezia, alla vigilia della sfida contro il Parma allo Stadio "Ennio Tardini" domani alle 15, "Noi siamo in una situazione di emergenza, ma cercheremo di valutare e di recuperare qualche giocatore. Al momento, i ragazzi stanno preparando la partita al meglio consapevoli che si tratta di un match importante. Scenderemo in campo con i giocatori disponibili e sono sicuro che daremo tutto quello che abbiamo perché ho visto grande concentrazione e voglia di fare bene", ha proseguito il tecnico. "In questo periodo abbiamo sfide cruciali davanti a noi, ma dobbiamo superare le difficoltà e affrontarle con la giusta preparazione. Fortunatamente, abbiamo giocatori di grande serietà, sempre pronti a dare il massimo in allenamento. Contro l'Inter la squadra ha risposto bene alle difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo creato tre occasioni importanti e, in generale, disputato un'ottima partita contro un avversario molto forte. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per come hanno reagito, adattandosi a ricoprire ruoli che non avevamo provato durante la settimana", ha concluso Di Francesco.