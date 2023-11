Usa il cellulare alla guida e gli ritirano la patente: Almiron trasforma la disavventura in un'esultanza

DALL'INGHILTERRA

Il giocatore del Newcastle è andato a segno contro il Manchester United in EFL Cup, match nel quale ha sfoderato il nuovo modo di festeggiare

© Getty Images Patente ritirata? Nessun problema per Miguel Almiron che ha deciso di trasformare la propria disavventura alla guida in un'esultanza. L'attaccante del Newcastle ha deciso di celebrare quanto accaduto qualche giorno prima mimando il gesto della guida dopo aver realizzato il gol contro il Manchester United in EFL Cup. Il paraguiano era stato infatti pizzicato dalla polizia con il cellulare in mano subendo così il ritiro del documento di viaggio.

Almiron non ne ha fatto un dramma ed è sceso in campo con la tradizionale leggerezza che lo contraddistingue contribuendo al 3-0 ai danni dei Red Devils e festeggiando il tutto a modo suo. Il giocatore sudamericano dovrà ora attendere sei mesi per riavere la propria patente, ma nel frattempo potrà continuare a far gioire i propri tifosi.

Vedi anche Calcio estero Carabao Cup: Arsenal e Manchester United ko, passano Chelsea e Liverpool