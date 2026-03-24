Il Covid torna a colpire il calcio: Nandez out con l'Uruguay e quel collegamento con Retegui e l'Italia...

24 Mar 2026 - 22:11
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Niente convocazione con l'Uruguay per Nahitan Nandez. L'ex centrocampista del Cagliari salterà le amichevoli contro Inghilterra e Algeria per la positività al Covid. La sua esclusione dalla lista di Bielsa è stata accolta con grande sorpresa in Uruguay e solo in seguito è stata accertata la ragione che non ha nulla a che vedere con motivazioni tecniche. 

Ritorna dunque lo spettro del virus sul calcio internazionale e non si possono escludere a priori conseguenze anche per i calciatori italiani e gli azzurri di Gattuso che si stanno preparando ai playoff. Questo perché Nandez gioca in Arabia Saudita nell'Al Qadsiah insieme all'attaccante della nazionale, Mateo Retegui

L'ex Atalanta sta bene e non ha riscontrato problemi di alcun tipo: anche martedì si è allenato a Coverciano con l'Italia e dovrebbe partire titolare nella sfida di giovedì contro l'Irlanda del Nord. Che fra l'altro si giocherà a Bergamo, ovvero nello stadio della sua ultima stagione italiana prima del trasferimento in Saudi Pro League. 

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