Il Covid torna a colpire il calcio: Nandez out con l'Uruguay e quel collegamento con Retegui e l'Italia...

Niente convocazione con l'Uruguay per Nahitan Nandez. L'ex centrocampista del Cagliari salterà le amichevoli contro Inghilterra e Algeria per la positività al Covid. La sua esclusione dalla lista di Bielsa è stata accolta con grande sorpresa in Uruguay e solo in seguito è stata accertata la ragione che non ha nulla a che vedere con motivazioni tecniche.