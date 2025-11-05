Ultimo saluto a Galeone, anche Allegri e Galliani nel Duomo di Udine

Una folta rappresentanza del mondo del calcio e delle istituzioni ha dato oggi l'ultimo saluto a Giovanni Galeone, tecnico classe 1941, scomparso lo scorso 2 novembre all'età di 84 anni, i cui funerali sono stati celebrati nel Duomo di Udine. Per il Comune di Udine erano presenti il sindaco Alberto Felice De Toni e il vicesindaco Alessandro Venanzi, per la Regione Friuli Venezia Giulia il vicegovernatore e assessore allo Sport e cultura Mario Anzil. Alle esequie hanno preso parte anche l'assessore allo sport del Comune di Pescara, Patrizia Martelli, e altri rappresentanti della città abruzzese alla cui squadra Galeone era molto legato. Nel Duomo c'erano anche i gonfaloni dei Comuni di Udine e di Pescara.