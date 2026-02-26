Report Uefa 2026: ricavi record oltre i 30 miliardi, ma la Serie A è l'ultima tra i big per crescita

Oltre ai fatturati da record, il rapporto Uefa evidenzia un importante ritorno alla redditività operativa per la prima volta negli ultimi cinque anni. Questo risultato è stato reso possibile non solo dall'aumento delle entrate, ma anche da una gestione più oculata dei costi del personale. Grazie alle nuove normative, la crescita degli stipendi dei calciatori è stata contenuta tra il 2 e il 3% annuo. Inoltre, i club sembrano aver imparato a gestire meglio i contratti, riducendo sensibilmente il numero di giocatori che lasciano le squadre a parametro zero. Nonostante permangano sfide legate agli elevati costi di finanziamento e a perdite ante imposte che superano il miliardo di euro, il rafforzamento dei bilanci e l'interesse incessante degli investitori suggeriscono un futuro solido, a patto di saper cavalcare le nuove opportunità commerciali che il prossimo decennio metterà a disposizione.