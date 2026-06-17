Uefa, Fair play finanziario: 6 milioni di multa alla Roma, Inter e Milan ok

L'Olympique Marsiglia è invece minacciato di esclusione dall'Europa League. L'Organo di Controllo Finanziario dei Club della Uefa ha riscontrato che il club marsigliese non ha rispettato l'accordo transattivo firmato nel 2022, in cui si impegnava a tornare a un bilancio in pareggio, secondo gli standard del Fair Play Finanziario (un deficit non superiore a 60 milioni di euro in tre stagioni, con l'azionista che si fa carico di almeno 55 milioni di euro). Tuttavia, poiché ha parzialmente tenuto conto delle argomentazioni del Marsiglia riguardo al calo dei diritti televisivi nel mercato francese, non li ha esclusi immediatamente dalla prossima Europa League. Al Marsiglia è stata concessa una proroga di un anno per regolarizzare la propria situazione, altrimenti verrà automaticamente esclusa da tutte le competizioni europee nel 2027-2028 o negli anni successivi, qualora non riuscisse a qualificarsi al termine della prossima stagione. L'OM ha anche pagato più del dovuto i propri giocatori, violando le norme del Fair Play Finanziario: "La Prima Camera dell'ICFC ha inoltre riscontrato che l'Olympique de Marseille ha violato la norma relativa ai costi della rosa, avendo dichiarato un rapporto costi della rosa superiore al 70% per l'anno solare 2025. Dato questo eccesso, il club è stato multato di ulteriori 4 milioni di euro". Il Marsiglia ha così evitato il peggio, ma dovrà intraprendere un serio programma di austerità per salvarsi ed evitare l'esclusione dalle competizioni europee. Ciò comporterà anche il pagamento di multe per un totale di 10 milioni di euro, che graveranno ulteriormente sulle sue finanze.