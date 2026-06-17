Uefa, Fair play finanziario: 6 milioni di multa alla Roma, Inter e Milan ok

17 Giu 2026 - 19:05
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La Uefa ha reso noto i suoi provvedimenti per quanto riguarda il fair play finanziario dei club europei. Nel mirino anche la Roma di Ryan e Dan Friedkin, che è stata multata di 6 milioni di euro. Due milioni per aver leggermente superato l'obiettivo intermedio per l'esercizio finanziario concluso nel 2025 e altri quattro per aver riportato un rapporto tra costi e ricavi legati alla rosa superiore al 70% per quanto riguarda l'anno solare 2025. Milan, Monaco, Besiktas, Inter, Paris Saint-Germain, Royal Antwerp e Trabzonspor hanno raggiunto l'obiettivo finale dell'accordo rispettando la regola dei guadagni calcistici nella stagione 2025/26 (ovvero coprendo i periodi di riferimento terminati nel 2023, 2024 e 2025) e quindi sono usciti dal regime di insediamento. 

L'Olympique Marsiglia è invece minacciato di esclusione dall'Europa League. L'Organo di Controllo Finanziario dei Club della Uefa ha riscontrato che il club marsigliese non ha rispettato l'accordo transattivo firmato nel 2022, in cui si impegnava a tornare a un bilancio in pareggio, secondo gli standard del Fair Play Finanziario (un deficit non superiore a 60 milioni di euro in tre stagioni, con l'azionista che si fa carico di almeno 55 milioni di euro). Tuttavia, poiché ha parzialmente tenuto conto delle argomentazioni del Marsiglia riguardo al calo dei diritti televisivi nel mercato francese, non li ha esclusi immediatamente dalla prossima Europa League. Al Marsiglia è stata concessa una proroga di un anno per regolarizzare la propria situazione, altrimenti verrà automaticamente esclusa da tutte le competizioni europee nel 2027-2028 o negli anni successivi, qualora non riuscisse a qualificarsi al termine della prossima stagione. L'OM ha anche pagato più del dovuto i propri giocatori, violando le norme del Fair Play Finanziario: "La Prima Camera dell'ICFC ha inoltre riscontrato che l'Olympique de Marseille ha violato la norma relativa ai costi della rosa, avendo dichiarato un rapporto costi della rosa superiore al 70% per l'anno solare 2025. Dato questo eccesso, il club è stato multato di ulteriori 4 milioni di euro". Il Marsiglia ha così evitato il peggio, ma dovrà intraprendere un serio programma di austerità per salvarsi ed evitare l'esclusione dalle competizioni europee. Ciò comporterà anche il pagamento di multe per un totale di 10 milioni di euro, che graveranno ulteriormente sulle sue finanze.

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