UEFA, ECA e leghe europee: "Ingiustificato e prematuro fermare oggi i campionati"

IL PIANO DEL CALCIO

UEFA, ECA e leghe europee hanno reagito immediatamente alla decisione della federazione belga di chiudere in anticipo il campionato assegnando il titolo al Club Brugge. "E’ richiesto a tutte le Leghe di elaborare piani e calendari entro la metà di maggio per stilare un potenziale calendario con tutte le partite del calcio tra luglio e agosto - si legge nel comunicato congiunto firmato da Ceferin e Agnelli, rispettivi presidenti -, con la possibilità che la Champions e l’Europa League ripartano dopo i campionati stessi. Fermare i campionati per noi rappresenta l'ultima spiaggia e a oggi sarebbe una scelta prematura e non giustificata".

