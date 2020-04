Uefa-Eca: con lo stop ai campionati si rischiano le coppe europee

LETTERA ECA-UEFA

Ieri Uefa, ECA (associazione dei club europei) e leghe europee hanno rilasciato una nota che avvertiva le varie Federazioni su quanto fosse prematuro decidere di chiudere sin da subito i campionati. Un chiaro riferimento al Belgio che ha scelto di sospendere definitivamente la Jupiler Pro League 2019/2o a causa del coronavirus anche se la decisione andrà ratificata entro il 15 aprile.

Ma il passaggio più importante del comunicato arriva più avanti, quando si dice che "la UEFA si riserva il diritto di non ammettere i club a partecipare alle competizioni UEFA nel 2020-2021, in conformità con i regolamenti applicabili" per chi scegliesse di sospendere il campionato prima di una decisione congiunta.

In soldoni, è un avvertimento a tutte le federazioni, Italia compresa: se decideste di fermare sin da subito i campionati, vedreste a rischio la partecipazione delle vostre squadre nella prossima edizione di Champions ed Europa League.