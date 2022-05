Uefa, Ceferin: "Real? Si indignano per Mbappé, ma la loro proposta era simile"

UEFA

Il numero uno della confederazione europea: "Chi non rispetta le regole del FFP non è il benvenuto, ma nessuno ci dirà cosa fare"

Anche Aleksander Ceferin interviene sulla questione del rinnovo di Kylian Mbappé col Paris Saint Germain e non risparmia una frecciata al Real Madrid e a Florentino Perez: "Non il Real Madrid, né nessun altro dirà alla Uefa cosa fare - ha detto il numero uno della confederazione europea in un'intervista alla BBC -. Loro sono indignati da un certo punto di vista ma, per quanto ne so, la loro offerta era simile a quella del PSG".

Dopo il prolungamento del fuoriclasse francese, letteralmente ricoperto d'oro dai parigini, la Liga aveva duramente attaccato la presidenza qatariota del club, definendo Nasser Al-Khelaifi "un pericolo per il calcio europeo". In un comunicato ufficiale lo aveva accusato di "violare le attuali regole di controllo economico della Uefa e della Francia" e aveva etichettato le sue azioni come "un insulto al calcio".

Ceferin, notoriamente molto vicino ad Al-Khelaifi, però non ci sta: "La Uefa ha regole di fair play finanziario piuttosto rigide. Chi rispetterà le nostre regole è il benvenuto nelle nostre competizioni, chi non rispetterà le regole no. L’ho detto molte volte e lo ripeto, devono trovare una motivazione per cui non dovrebbero essere i proprietari di un club (riferito al fondo sovrano del Qatar, ndr). Dicono che i club appartengono ai tifosi, ma non pensano che tanti club hanno proprietari dagli Stati Uniti, alcuni dal Medio Oriente, altri dall’Inghilterra. Quindi è esattamente la stessa situazione e sono davvero stanco di queste accuse senza basi concrete".

Vedi anche Calcio estero La Liga denuncia il Psg per il rinnovo di Mbappé: "Pericoloso per il calcio europeo"