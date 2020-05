Uefa, Ceferin: "La maggior parte delle leghe finirà la stagione"

UEFA

Il piano dell'Uefa per terminare la stagione 2019/20 è chiaro e il presidente Ceferin lo illustra così: "Penso che la maggioranza delle leghe europee, diciamo l'80%, finirà la stagione. Chi non lo farà, scelta autonoma, dovrà giocare le qualificazioni se vuole partecipare alle prossime competizioni Uefa". Confermate anche le coppe: "Anche la stagione europea verrà completata; se tutto rimane com'è, prevediamo ad agosto".

Ceferin, parlando a beIN Sports, commenta le scelte delle varie leghe: "La cosa importante per noi è sapere la classifica definitiva per poi comporre il quadro delle qualificate alle prossime coppe. Personalmente credo che cancellare la stagione troppo presto non è ideale, le cose possono migliorare (il riferimento è alla Ligue 1, ndr). Ma se la decisione è del Governo, cosa possono fare club o leghe? Secondo me quella francese è stata una decisione prematura. Ma non è una cosa che riguarda la Uefa".

Il numero uno del calcio europeo fa l'esempio di Psg e Lione: "Giocheranno in Champions League ma non disputeranno partite sino ad agosto, non so se sia giusto stare fermi così a lungo per poi giocare match così importanti. Ma, ribadisco, non è una mia decisione".

Sul calendario 2020/21: "Non sembra sarà molto influenzato, in particolare quello delle competizioni Uefa". Infine, sul Fair Play Finanziario: "Ci troviamo in una situazione economica straordinaria per via della pandemia, vedremo di adattarlo ma non è stata ancora presa una decisione. La situazione dei club non è facile".