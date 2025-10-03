Udinese, Zaniolo: "A Roma ho alzato troppo la cresta. Sono qui per rinascere"

Un nuovo inizio, forse l’ultima grande occasione di una carriera iniziata presto. Nicolò Zaniolo si racconta in una lunga intervista sulle pagine di La Repubblica e parla della sua nuova avventura nell’Udinese come di una vera e propria rinascita, personale e professionale: "Mi sento bene. So di avere fatto tanti errori in passato, ma indietro non si torna. Penso all’oggi. – ha dichiarato – A Udine, e all’Udinese, sto benissimo. Ho 26 anni, vivo finalmente con la mia fidanzata e con mio figlio. Lo sentivo vicino anche quando eravamo fisicamente distanti, perché fra un papà e il suo bambino l’amore azzera i chilometri. Però adesso che sono tornato a vivere con lui, e con Sara, è tutto più semplice".