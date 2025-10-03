Logo SportMediaset
Udinese, Zaniolo: "A Roma ho alzato troppo la cresta. Sono qui per rinascere"

Il trequartista bianconero si racconta a La Repubblica: "So di avere fatto tanti errori in passato, ma indietro non si torna"

03 Ott 2025 - 10:29

Un nuovo inizio, forse l’ultima grande occasione di una carriera iniziata presto. Nicolò Zaniolo si racconta in una lunga intervista sulle pagine di La Repubblica e parla della sua nuova avventura nell’Udinese come di una vera e propria rinascita, personale e professionale: "Mi sento bene. So di avere fatto tanti errori in passato, ma indietro non si torna. Penso all’oggi. – ha dichiarato – A Udine, e all’Udinese, sto benissimo. Ho 26 anni, vivo finalmente con la mia fidanzata e con mio figlio. Lo sentivo vicino anche quando eravamo fisicamente distanti, perché fra un papà e il suo bambino l’amore azzera i chilometri. Però adesso che sono tornato a vivere con lui, e con Sara, è tutto più semplice".

Gli errori del passato - "Tutti hanno rimorsi. Da un lato penso che, se sono arrivato a questo punto, è perché doveva andare così. Dall’altro, so che nella mia carriera ho fatto tanti sbagli, dovuti anche alla troppa esposizione mediatica che mi è stata data fin dall’inizio e alle pressioni che ho dovuto sopportare. Essere sulla bocca di tutti a 18 anni, in una città come Roma, non è facile. Sfiderei chiunque a non alzare un po’ la cresta. Ho sbagliato a sentirmi un po’ troppo. Tanti errori sono dovuti a quello. Adesso li riconosco, se tornassi indietro non li rifarei".

L'addio alla Roma - "Forse all’esterno non si è percepito quanto io abbia sofferto nel dovere lasciare la Roma. Era e resta un club che amo. Ci sono stato benissimo ed è stata dura lasciarmi con la piazza, con la società, con le persone. Forse non l’ho fatto percepire, perché preferisco tenermi le cose dentro".

L'influenza di Kakà e della famiglia - "Il mio idolo nel calcio, Kakà. Il numero 22 a inizio carriera l’ho preso per lui, oltre che per la data di nascita di mia madre. Come uomo, mio padre. È il mio mentore, non faccio scelte senza prima averlo consultato. Mi sta vicino, anche se non più fisicamente. Esistono le età della vita, ora che ho una mia famiglia, la mia priorità è mio figlio".

La Nazionale - "È sempre stato un mio obiettivo, e ancor prima il mio sogno, da bambino. Rappresentare l’Italia è stupendo. Con quella maglia addosso, metti d’accordo i tifosi di Inter, Milan, Juve, Roma, Lazio. Tutti uniti nella stessa fede".

