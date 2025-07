In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Vincent Candela ha parlato così della Roma: "La squadra della mia vita. Ho passato otto stagioni, le migliori. A Roma ci sono rimasto a vivere, i miei figli, due maschi e due femmine, sono nati qua. Ormai sono trent’anni che sto a Roma, ora che ci penso: ho passato più tempo in Italia che in Francia".