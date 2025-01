Scommesse anomale in Lazio-Udinese, altri due indagati oltre a Okoye

Nel mirino degli inquirenti sono finite in particolare una serie di puntate sulla possibilità che Okoye potesse essere ammonito in quel preciso match, come poi è avvenuto al 19' del secondo tempo. Da quanto è emerso potrebbe esserci stato un accordo verbale siglato durante uno dei vari momenti conviviali al ristorante, poi concretizzatosi in uno dei punti Snai della città qualche giorno prima della partita tra Lazio e Udinese. Le indagini sono ancora in corso.