Milan, Gabbia: "Allegri l'uomo giusto per ripartire, ci trasmette fiducia"

In un'interivsta rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Matteo Gabbia ha parlato così dei primi giorni di lavoro con Massimiliano Allegri: "Mi piace il suo modo quotidiano di lavorare, pieno di dedizione e attenzione ai particolari. Anche il suo staff è molto preparato e si sono presentati in maniera incredibile, dando una boccata d'ossigeno a una squadra che veniva da un anno difficile. Ci hanno trasmesso fiducia e voglia di ripartire uniti. Siamo contenti dell'ambiente che si sta creando e guardiamo con fiducia al futuro". E, sul fatto che Allegri sia l'uomo giusto per ripartire, il difensore del Milan risponde così: "Assolutamente sì. Il mister e il suo staff sono le persone giuste per rilanciarci, per avere una stagione positiva, perché hanno un'esperienza e un palmares importanti. Li seguiremo per raggiungere i risultati che una società come il Milan merita".