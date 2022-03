Udinese, Marino non ci sta: "Rigore? Il fallo di mano non l'ha visto nessuno"

QUI UDINESE

Il dg dell'Udinese: "Moralmente ci sentiamo vincitori"

Rabbia Udinese dopo il pareggio contro la Roma arrivato per il rigore trasformato da Pellegrini in pieno recupero. A tenere banco è il fallo di mano di Zeegelaar: "Ho visto le immagini. Vorrei capire: voi vedere un fallo di mano? Io non lo vedo chiaramente. Al di là di tutto, Marelli (ex arbitro, consulente arbitrale di Dazn) è un opinionista, va tenuto in considerazione non come arbitro. Oggi Marelli si esprime su un fallo di mano che nessuno ha visto. Ho visionato tutte le immagini possibili e non ho visto nessun fallo di mano, a parte che ci sarebbe da ridire anche da dove viene battuta la punizione da cui nasce il fallo da rigore: andava fatta arretrare la battuta della punizione", le parole del direttore generale dell'Udinese, Pierpaolo Marino. Getty Images

"Non riesco a vedere - ha aggiunto Marino - un'immagine chiara che mi faccia capire che la mia squadra non ha subito un torto, moralmente ci sentiamo vincitori: abbiamo fatto una grande partita. Marelli lo rispetto come opinionista, ma non lo reputo quello che decide se l'arbitro ha fatto bene o male, spesso dà opinioni contrastanti con realtà. Se il Var non vede niente" l'arbitro "cosa può fare? L'arbitro ha fischiato. Con Di Bello venivamo da 9 sconfitte consecutive, neppure il peggiore degli allenatori ti fa fare 9 sconfitte consecutive. Non vorrei che Marelli desse i suoi giudizi in base al bacino di utenza delle singole squadre".